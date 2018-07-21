В Севастополе прошла первая общая тренировка парада кораблей и военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ

В ходе тренировок отрабатываются самые сложные эпизоды, в которых задействованы корабельная, береговая и авиационная компоненты.

Экипажи кораблей, морской авиации, личный состав армейского корпуса Черноморского флота, а также лётчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа, задействованные в проведении военно-спортивного праздника, посвященного Дню Военно-Морского Флота России , приступили к отработке эпизодов боевой подготовки в Севастопольской бухте.

В ходе тренировок отрабатываются самые сложные эпизоды, в которых задействованы корабельная, береговая и авиационная компоненты, проверяется хронометраж развертывания сил для демонстрации боевых возможностей, оценивается необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности зрителей в ходе праздничных мероприятий.

Следующая общая тренировка в Севастопольской бухте пройдет 24 июля, а генеральная репетиция состоится 26 июля.