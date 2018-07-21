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В Севастополе прошла первая общая тренировка парада кораблей и военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ
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В Севастополе прошла первая общая тренировка парада кораблей и военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе тренировок отрабатываются самые сложные эпизоды, в которых задействованы корабельная, береговая и авиационная компоненты.
Экипажи кораблей, морской авиации, личный состав армейского корпуса Черноморского флота, а также лётчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа, задействованные в проведении военно-спортивного праздника, посвященного Дню Военно-Морского Флота России, приступили к отработке эпизодов боевой подготовки в Севастопольской бухте.
В ходе тренировок отрабатываются самые сложные эпизоды, в которых задействованы корабельная, береговая и авиационная компоненты, проверяется хронометраж развертывания сил для демонстрации боевых возможностей, оценивается необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности зрителей в ходе праздничных мероприятий.
Следующая общая тренировка в Севастопольской бухте пройдет 24 июля, а генеральная репетиция состоится 26 июля.
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