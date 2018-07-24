Подготовка к параду глазами участников: эксклюзивные кадры с борта подлодки «Краснодар»

Впервые журналисты вышли в море на борту субмарины и приняли участие в постановке корабля на парадные бочки.

Репетиции ко дню Военно-морского флота России проходят на Северном, Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флотах. Съемочной группе «Звезды» удалось взглянуть на происходящее глазами главных участников парада с борта новейшей подлодки «Краснодар» в Севастопольской бухте.

Субмарина, которая сама по себе плавучая военная тайна, впервые вышла в море с журналистами на борту.

В центру бухты заняли свои места ударные силы флота. Для севастопольцев добрая традиция с набережной любоваться, как формируется парадный строй кораблей, а для моряков это каждый раз особый ритуал.

«Вы первые! Телеканал ваш впервые вышел на подводной лодке в море и принял участие в постановке корабля на парадные бочки. Помогли нам морально, поддержали нас, и экипаж, соответственно, не хотел упасть в грязь лицом», — отметил командир экипажа «Краснодара» Константин Петренко.

Готовность на подводной лодке всегда боевая. Даже в составе парадного расчета субмарина несет непрерывное дежурство.

Дизель-электрическая подлодка действительно абсолютно бесшумна и заметить ее очень сложно. Даже стоя на рубке и находясь уже далеко от причала трудно поверить, что она движется. А чтобы и вовсе «залечь на дно», субмарине требуется меньше минуты.

Правда на внутреннем рейде Севастопольской бухты эта лодка на время перестает быть невидимкой и проводит морское дефиле в надводном положении. По пути отдается воинское приветствие экипажам кораблей — традиции, которые на флоте соблюдаются беспрекословно.

«Черная дыра» в Черном море закрепилась основательно. Лодок проекта 636 «Варшавянка» только в Севастополе — четыре, еще две — в порту приписки Новороссийск . Мощнейшее оружие в составе подводной группировки и элита Военно-морского флота.

В ходе тренировки субмарина «Краснодар» заняла свое почетное первое место в кильватерном строю и возглавила парадную колонну боевых кораблей Черноморского флота, а значит с этой минуты Севастополь к проведению морского парада готов.