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Подготовка к параду глазами участников: эксклюзивные кадры с борта подлодки «Краснодар»
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Подготовка к параду глазами участников: эксклюзивные кадры с борта подлодки «Краснодар» 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Впервые журналисты вышли в море на борту субмарины и приняли участие в постановке корабля на парадные бочки.
Репетиции ко дню Военно-морского флота России проходят на Северном, Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флотах. Съемочной группе «Звезды» удалось взглянуть на происходящее глазами главных участников парада с борта новейшей подлодки «Краснодар» в Севастопольской бухте.
Субмарина, которая сама по себе плавучая военная тайна, впервые вышла в море с журналистами на борту.
В центру бухты заняли свои места ударные силы флота. Для севастопольцев добрая традиция с набережной любоваться, как формируется парадный строй кораблей, а для моряков это каждый раз особый ритуал.
«Вы первые! Телеканал ваш впервые вышел на подводной лодке в море и принял участие в постановке корабля на парадные бочки. Помогли нам морально, поддержали нас, и экипаж, соответственно, не хотел упасть в грязь лицом», — отметил командир экипажа «Краснодара» Константин Петренко.
Готовность на подводной лодке всегда боевая. Даже в составе парадного расчета субмарина несет непрерывное дежурство.
Дизель-электрическая подлодка действительно абсолютно бесшумна и заметить ее очень сложно. Даже стоя на рубке и находясь уже далеко от причала трудно поверить, что она движется. А чтобы и вовсе «залечь на дно», субмарине требуется меньше минуты.
Правда на внутреннем рейде Севастопольской бухты эта лодка на время перестает быть невидимкой и проводит морское дефиле в надводном положении. По пути отдается воинское приветствие экипажам кораблей — традиции, которые на флоте соблюдаются беспрекословно.
«Черная дыра» в Черном море закрепилась основательно. Лодок проекта 636 «Варшавянка» только в Севастополе — четыре, еще две — в порту приписки Новороссийск. Мощнейшее оружие в составе подводной группировки и элита Военно-морского флота.
В ходе тренировки субмарина «Краснодар» заняла свое почетное первое место в кильватерном строю и возглавила парадную колонну боевых кораблей Черноморского флота, а значит с этой минуты Севастополь к проведению морского парада готов.
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