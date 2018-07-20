Вильфанд дал прогноз погоды на выходные и понедельник

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз погоды в столичном регионе на ближайшие дни. Об этом сообщило ИА НСН.

«Над центром европейской России наблюдается устойчивая ситуация с неустойчивой погодой. Сейчас в атмосфере присутствует несколько видов неустойчивости, которые предопределяют развитие облачных систем. Синоптики называют это «болотистое барическое поле»», — пояснил Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни не удастся выбраться из этого «болота». 21 июля ожидаются осадки, но с меньшей интенсивностью и повторяемостью. 22 и 23 числа будет облачная погода, периодически с сильными дождями.

«В течение нескольких последних суток ночная температура по настоящему южная +18°С … +20°С. Дневная температура тоже комфортная +24°С … +27°С. Такой тип погоды я сравнил бы с субтропиками — там именно такая погода во второй половине сентября. Теплая, даже жарковатая, с большой влажностью, которая обусловлена осадками», — продолжил специалист.

В заключение он обозначил, что в середине следующей недели осадков будет поменьше. Со среды-четверга температура будет колебаться от +24°С до +29°.