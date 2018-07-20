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Вильфанд дал прогноз погоды на выходные и понедельник
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Вильфанд дал прогноз погоды на выходные и понедельник 

360tv.ru 2 часа назад
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз погоды в столичном регионе на ближайшие дни. Об этом сообщило ИА НСН.
«Над центром европейской России наблюдается устойчивая ситуация с неустойчивой погодой. Сейчас в атмосфере присутствует несколько видов неустойчивости, которые предопределяют развитие облачных систем. Синоптики называют это «болотистое барическое поле»», — пояснил Вильфанд.
По его словам, в ближайшие дни не удастся выбраться из этого «болота». 21 июля ожидаются осадки, но с меньшей интенсивностью и повторяемостью. 22 и 23 числа будет облачная погода, периодически с сильными дождями.
«В течение нескольких последних суток ночная температура по настоящему южная +18°С … +20°С. Дневная температура тоже комфортная +24°С … +27°С. Такой тип погоды я сравнил бы с субтропиками — там именно такая погода во второй половине сентября. Теплая, даже жарковатая, с большой влажностью, которая обусловлена осадками», — продолжил специалист.
В заключение он обозначил, что в середине следующей недели осадков будет поменьше. Со среды-четверга температура будет колебаться от +24°С до +29°.
В свою очередь заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев обратил внимание, что июль самый мокрый и влажный месяц лета. «Количество осадков именно в июле по норме максимальное в году. Март самый сухой. Дожди в июле — обычные явления», — сказал он.
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