Нижегородские власти готовы оказать содействие в создании туркластера «Цитадель»

Предполагалось, что в так называемом «туристическом городе» построят киноакадемию, развлекательный центр, спортивный комплекс, гостиницу и общежитие для студентов, а украсят территорию военно-исторические декорации из фильмов Михалкова. Однако в начале июля он сообщил, что на неопределенное время замораживает создание кластера, объяснив это тем, что «общее состояние области не очень расположено к развлечениям». При этом Михалков выразил надежду, что проектом могут заинтересоваться инициативные люди.

В региональном министерстве отметили, что соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству «Цитадели» было подписано между правительством Нижегородской области и ООО «Цитадель» 17 июня 2016 года на Петербургском международном экономическом форуме. «В дальнейшем обращений от инвестора об оказании содействия при реализации данного проекта не поступало», — уточнили в пресс-службе.