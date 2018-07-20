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Нижегородские власти готовы оказать содействие в создании туркластера «Цитадель»
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Нижегородские власти готовы оказать содействие в создании туркластера «Цитадель» 

ТАСС 2 часа назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области готовы оказать содействие в реализации проекта по созданию культурно-просветительского туристического кластера «Цитадель», инициированного председателем Союза кинематографистов РФ Никитой Михалковым. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в министерстве экономического развития и инвестиций региона.
Предполагалось, что в так называемом «туристическом городе» построят киноакадемию, развлекательный центр, спортивный комплекс, гостиницу и общежитие для студентов, а украсят территорию военно-исторические декорации из фильмов Михалкова. Однако в начале июля он сообщил, что на неопределенное время замораживает создание кластера, объяснив это тем, что «общее состояние области не очень расположено к развлечениям». При этом Михалков выразил надежду, что проектом могут заинтересоваться инициативные люди.
В региональном министерстве отметили, что соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству «Цитадели» было подписано между правительством Нижегородской области и ООО «Цитадель» 17 июня 2016 года на Петербургском международном экономическом форуме. «В дальнейшем обращений от инвестора об оказании содействия при реализации данного проекта не поступало», — уточнили в пресс-службе.
"В случае принятия инвестором решения о возобновления деятельности по реализации данного проекта на территории Нижегородской области, министерство экономического развития и инвестиций [региона] готово оказать всестороннее содействие в рамках своей компетенции", — отметили в областном министерстве.
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