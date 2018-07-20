Танки, вертолеты, корабли: что получила российская армия за полгода

министерстве обороны РФ прошел Единый день военной приемки, на котором были озвучены новые поступления вооружения и техники в армию и на военно-морской флот.

Более 600 единиц вооружения и военной техники поставила в войска оборонная промышленность РФ . Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Едином дне военной приемки.

Так, Вооруженные Силы получили пять новых военно-транспортных вертолетов Ми-8, а заодно десятки новейших танков, бронеавтомобили, зенитные ракетные комплексы и средства связи.

Передаче боевой техники оборонному ведомству предшествовала ее тщательная проверка. Например, бронетранспортеры БТР-82А на заводе в Арзамасе проверяют даже на плавучесть в специальном бассейне.

Большинство современных образцов российского оружия покажут на международном военно-техническом форуме Армия 2018.

Высокие темпы отмечены и в строительстве военных объектов. В этом году в эксплуатацию введут больше трех с половиной тысяч зданий и сооружений. Все постройки возведены с использованием новейших технологий и материалов. Особое внимание уделено обустройству инфраструктуры для сил ядерного сдерживания.

Традиционно Единый день военной приемки запомнился не только докладами об оружейных поставках, но и вручением наград. Сергей Шойгу лично вручил медали за трудовую доблесть лучшим работникам оборонных предприятий.