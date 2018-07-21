Более 500 млн рублей направили на реставрацию объектов культуры к 850-летию Гороховца

МОСКВА , 21 июля. / ТАСС /. Свыше 500 млн рублей в период с 2014 по 2018 годы было направлено из бюджетов всех уровней на реставрацию объектов культурного наследия города Гороховца Владимирской области , 850-летие основания которого отмечается в субботу. На эти средства приведены в порядок основные для туристической сферы здания и территории, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.

"В рамках подготовки к юбилею из бюджетов всех уровней на реставрацию объектов культурного наследия города было направлено свыше 500 млн рублей. Проведены работы на основных объектах туристической сферы — в особняке Шорина, в четырех зданиях Гороховецкого историко-архитектурного музея, отреставрированы ансамбль Сретенского монастыря, Благовещенский собор и Воскресенская церковь", — сказали в пресс-службе.

Также полностью реконструирован городской железнодорожный вокзальный комплекс 1862 года постройки, благоустроена территория основной видовой площадки города — памятника археологии «Лысая гора». К юбилею города открыт туристский инфоцентр, где гости могут узнать о местных достопримечательностях, работе музеев, точках питания и гостиницах", — добавили в пресс-службе.

Торжественные мероприятия в честь юбилея Гороховца проходят 21 июля. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летием города, текст телеграммы размещен в субботу на сайте Кремля.

История Гороховца

Гороховец был основан князем Андреем Боголюбским в 1168 году. Город, построенный на Клязьме, известен купеческими традициями, получившими расцвет в XVII веке. В наши дни на территории города с населением около 13 тыс. человек располагается 101 объект культурного наследия, в том числе 24 — федерального значения.