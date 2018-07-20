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В России продается гиперкар Koenigsegg Agera RS за 10 миллионов долларов
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В России продается гиперкар Koenigsegg Agera RS за 10 миллионов долларов 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Как сообщает сайт Autoevolution.com, один из самых быстрых и уникальных гиперкаров в мире, ранее замеченный у одного из автодилеров в ОАЭ, теперь доступен и на российском вебсайте, специализирующемся на продаже подержанных авто.
Впрочем, назвать поддержанным этот гиперкар достаточно сложно, если верить информации, поданной в обьявлении — всего 878 километров пробега, а сам автомобиль был зарегистрирован в октябре 2016 года. В обьявлении указана стоимость в 8,5 миллионов евро, что в перерасчете на доллары составит примерно 10 миллионов.
Всего было выпущено всего 25 единиц Koenigsegg Agera RS, причем все авто собирались вручную, и могут похвастаться роскошным кожаным интерьером со спортивными ковшами и множеством дополнительных систем, дающим возможность владельцу чувствовать себя уникальным, если для этого не хватает суммы, выложенной за машину.
Koenigsegg Agera RS оснащен 5-литровым бензиновым V8 с двойным турбонаддувом, который выдает мощность в 1160 лошадиных сил при 7,8 тысячах оборотов, и максимальный крутящий момент в 1280 Нм на 4100 оборотах.
Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым автоматом, способен разогнаться до сотни за 2,6 секунды, и набирает максимальную скорость в 480 км/час.
Koenigsegg Agera RS установила мировой рекорд по самому быстрому разгону и торможению, сумев достичь с нуля отметки в 400 км/час и затем затормозить снова до ноля всего за 33,29 секунды на трассе в Дании в октябре 2017 года.
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