Любители барбекю вызвали бум продаж древесного угля

Всё чаще и чаще англичане практикуют обеды на свежем воздухе, готовя пищу на открытом огне. Как следствие, это привело к исключительным по объёму продажам древесного угля в Великобритании . Эксперты бьют тревогу. По их мнению, из-за прожорливых англичан количество лесов на планете может сократиться. Грозит населению и изменение климата.

С заботой о лесах

В 2017 году Великобритания импортировала почти 90 тыс. тонн древесного угля. Это на 20 тыс. тонн больше по сравнению с 2016 годом. Уголь, ввезённый в страну, по себестоимости намного дешевле чем тот, что можно найти на территории Туманного Альбиона. Но каково его происхождение и какую цену платит окружающая среда за гастрономические увлечения англичан?

BBC решилось на эксперимент, в рамках которого были проверены мешки с углём, случайным образом купленные в супермаркетах. Тестирование проводилось в специализированной лаборатории в немецком Гамбурге.

«В рамках исследования четырёх видов угля, которые вы нам привезли, мы нашли смесь древесных пород происхождением из тропических и субтропических районов Земли», — сообщил научный сотрудник Thünen-Institut Волкер Хааг об итогах проверки. — «Например, мы обнаружили эвкалипт, растущий в Австралии , а также древесину представителей семейства бобовых и акацию, которые могли расти в Южной Америке, Азии или Африке».

Леса в тропических и субтропических регионах — дом для многих видов деревьев, находящихся под угрозой исчезновения. Ради здоровья планеты и борьбы с изменением климата их необходимо оберегать и сохранять, считают экологи.

Как проводились испытания

Каждый тип древесины имеет свою анатомическую структуру, которую можно сравнить с отпечатками пальцев человека. В древесном угле определить вид гораздо труднее, чем в обычной древесине. Анализируя уголь, специалистам приходится прибегать к микроанализу.

С помощью микроскопа создается трёхмерная картина поверхности угля, которая выглядит как маленькая гора. «Горы» совмещаются, чтобы создать 2D-изображение, а вот уже оно может быть использовано для идентификации породы.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/KM Asad

Согласно результатам исследования, древесный уголь поступает в Великобританию из различных мест, в том числе из Нигерии Парагвая . В прошлом году из этих двух стран на Британские острова было завезено 10 тыс. тонн «неправедного» угля.

Экологи в Нигерии, где показатель обезлесения — один из самых высоких в мире, весьма обеспокоены. «Из-за близости к порту Лагос леса в штате Ойо и в районах, граничащих с Республикой Бенин , нигерийские леса были в значительной степени уничтожены», — заявил сотрудник Нигерийского Фонда охраны природы Стивен Айна.

Фиговый листочек FSC Большинство мешков с углём не несут на себе никакой информации о стране происхождения, не говоря уже о конкретных лесах, где добывалась древесина. Но зато львиная их доля обладает логотипом FSC — Лесного попечительского совета (Forest Stewardship council, FSC). Использование этого логотипа становится гарантией того, что древесный уголь добывался в лесах с устойчивым развитием, которым вырубка части деревьев ничем плохим не грозит.

Глава FSC Ким Карстенсен говорит: «Я уверен, что на рынок Великобритании поступает тропический уголь. И я уверен, что большинство из мешков с углём изначально были без логотипа FSC».

Цепочки поставок угля довольно сложные. Только в прошлом году FSC отозвала сертификаты у 21 компании, которые, как было установлено, продавали продукцию, полученную из древесины исчезающих лесов. Карстенсен отметил, что поставщики смешивают продукцию, ввезённую из разных мест, и это стало серьёзной проблемой с точки зрения понимания происхождения древесного угля. Именно это обстоятельство представляет угрозу для тропических лесов.

Импортом угля из подверженных риску стран, в частности, из Украины и Нигерии, занимается Польша . Последняя при этом — одна из основных поставщиков Великобритании. Перед отправкой на экспорт поляки переупаковывают уголь.

«Такие страны, как Парагвай, Нигерия, Украина — это сплошная коррупция, влекущая незаконные разрушительные рубки. При покупке угля из этих стран возникает риск связи с преступными вещами, ведущими к уничтожению лесов», — подчеркнул Йоханнес Занен из немецкой WWF (Всемирный фонд дикой природы — World Wildlife Fund, WWF).

В нашей стране максимально высокий уровень незаконных лесозаготовок отмечается в северо-западных регионах и на Дальнем Востоке. Дальневосточная древесина пользуется особым спросом у китайцев из-за недавно введённых в Поднебесной ограничений на заготовку древесины. Агентство экологических исследований (The Environmental Investigation Agency, EIA) утверждает, что «80% древесины ценных пород вырубается на Дальнем Востоке незаконно».

Global Look Press/ dpa /Werner Rudhart

Вырубка лесов Амазонии

В результате варварского подхода постепенно и неотвратимо в России исчезают ясень, липа, дуб и кедр. Интенсивные вырубки, как утверждает WWF, угрожают критичным падением численности таких животных, как глухарь, белоспинный дятел, амурский тигр и дальневосточный леопард. Тем не менее, продажа леса стала основным источником дохода недобросовестных лесников и чиновников, пишет портал Nature Time. Кроме того, многие люди идут на вырубку леса из-за нищеты и безработицы, чтобы прокормить семью.

Глобальная картина обезлесения