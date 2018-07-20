В Твери организацией работы пассажирских перевозок займется государственное учреждение

20 июля в Твери на рабочем совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя , обсуждали меры повышения эффективности муниципальных и межмуниципальных перевозок в Тверской области . Это происходило с участием руководства министерства транспорта региона, города Твери, ОАО «Центральная пригородная транспортная компания», сообщают в правительстве Тверской области. Как решили на совещании, организацией работы пассажирских перевозок займется новое государственное учреждение, которое создадут в Тверской области.

Наибольшее количество жалоб на маршруты поступает из Твери и Калиниского района. Особое внимание обратят на координацию пассажирских перевозок в этих муниципалитетах.

Среди задач новой госструктуры на совещании обозначили: увеличение количества транспорта, снижение дублирования на маршрутах, обеспечение минимального регулярного интервала движения на них.

Подвижной состав обновленного автопарка будет экологического класса Евро 4 и Евро 5. Кроме того, на совещании обсудили необходимость введения единого корпоративного стиля на городском и пригородном транспорте, и более активного внедрения единого проездного билета на все виды общественного транспорта.

Реконструкция железнодорожного вокзала затронет и здание автовокзала, также появятся несколько современных инфраструктурных объектов.