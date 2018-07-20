Стартовала бесплатная образовательная программа «Архитекторы.РФ»

Бесплатную образовательную программу «Архитекторы.РФ» запустили для специалистов в области архитектуры и градостроительства. Она будет проходить до 20 декабря.

Состоит программа из бесплатных офлайн-модулей и онлайн-курсов, последние организуют в виде видеолекций и образовательных материалов от российских и зарубежных экспертов.

В августе запланировано тестирование участников онлайн-программы, 100 лучших пригласят на очное обучение. Оно включает интенсивы в столице и исследовательские поездки по городам России и Европы. Заявку нужно подать до 23 июля на сайте.

А 10–11 сентября в рамках программы на площадке Института медиа, архитектуры дизайна «Стрелка» состоится профильная конференция об актуальных тенденциях в сфере архитектуры и градостроительства «Архитектор будущего».