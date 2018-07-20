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Стартовала бесплатная образовательная программа «Архитекторы.РФ»
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Стартовала бесплатная образовательная программа «Архитекторы.РФ» 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Бесплатную образовательную программу «Архитекторы.РФ» запустили для специалистов в области архитектуры и градостроительства. Она будет проходить до 20 декабря.
Состоит программа из бесплатных офлайн-модулей и онлайн-курсов, последние организуют в виде видеолекций и образовательных материалов от российских и зарубежных экспертов.
В августе запланировано тестирование участников онлайн-программы, 100 лучших пригласят на очное обучение. Оно включает интенсивы в столице и исследовательские поездки по городам России и Европы. Заявку нужно подать до 23 июля на сайте.
А 10–11 сентября в рамках программы на площадке Института медиа, архитектуры дизайна «Стрелка» состоится профильная конференция об актуальных тенденциях в сфере архитектуры и градостроительства «Архитектор будущего».
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