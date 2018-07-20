Более 25 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах вечером в пятницу

«Домодедово» и В московских аэропортах «Внуково» «Шереметьево» вечером в пятницу отменили и задержали свыше 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во «Внукове» задержали пять рейсов, в «Домодедове» девять рейсов задержано, два отменены, в «Шереметьеве» задержали 12 рейсов.

Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.

Ранее жителей и гостей столицы предупредили, что вплоть до ночи 21 июля ожидаются сильные дожди, гроза с градом и ветер с порывами до 17 метров в секунду.