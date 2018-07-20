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Более 25 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах вечером в пятницу
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Более 25 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах вечером в пятницу 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» вечером в пятницу отменили и задержали свыше 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во «Внукове» задержали пять рейсов, в «Домодедове» девять рейсов задержано, два отменены, в «Шереметьеве» задержали 12 рейсов.
Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.
Ранее жителей и гостей столицы предупредили, что вплоть до ночи 21 июля ожидаются сильные дожди, гроза с градом и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
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