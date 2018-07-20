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Twitter, Facebook, Microsoft и Google анонсировали запуск проекта для взаимной передачи данных
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Twitter, Facebook, Microsoft и Google анонсировали запуск проекта для взаимной передачи данных 

RB.ru 2 часа назад
Платформа с открытым исходным кодом позволит любой компании создавать инструменты для свободной передачи данных пользователями.
Система DTP использует общедоступные API Google, Microsoft, Twitter, Flickr, Instagram, Remember the Milk, and Smugmug, уточняется в сообщении Google.
Безопасность и конфиденциальность являются основой для разработки проекта передачи данных, в частности информация учетных записей пользователя и его личные данные будут зашифрованы, говорится в сообщении.
Платформа также позволит компаниям-участникам проекта использовать любой выбранный ими механизм авторизации.
В Twitter также добавили, что сведения о процессе обмена информацией между компаниями будут находиться в открытом доступе.
Платформа DTP в настоящий момент находится в процессе разработки и пока не доступна широкому кругу пользователей.
Инофрмация о проекте доступна на GitHub.
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