Twitter, Facebook, Microsoft и Google анонсировали запуск проекта для взаимной передачи данных

Платформа с открытым исходным кодом позволит любой компании создавать инструменты для свободной передачи данных пользователями.

Система DTP использует общедоступные API Google, Microsoft , Twitter, Flickr, Instagram, Remember the Milk, and Smugmug, уточняется в сообщении Google

Безопасность и конфиденциальность являются основой для разработки проекта передачи данных, в частности информация учетных записей пользователя и его личные данные будут зашифрованы, говорится в сообщении.

Платформа также позволит компаниям-участникам проекта использовать любой выбранный ими механизм авторизации.

В Twitter также добавили, что сведения о процессе обмена информацией между компаниями будут находиться в открытом доступе.

Платформа DTP в настоящий момент находится в процессе разработки и пока не доступна широкому кругу пользователей.

Инофрмация о проекте доступна на GitHub.