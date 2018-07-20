В КЧР обсудили возможности сотрудничества для бизнеса и некоммерческих организаций

АРХЫЗ, 20 июля. / ТАСС /. Представители бизнеса должны становиться полноправными участниками диалога о развитии некоммерческих организаций (НКО) в России . Сотрудничество НКО и предпринимательства может дать новый виток развития благотворительности в стране, сообщила в пятницу ТАСС помощник руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Анна Полежаева.

"Точкой роста для общего диалога должно быть привлечение коммерческого сектора к такого рода дискуссиям. Многие компании сегодня реализуют проекты, направленные на повышение социально-корпоративной ответственности, на благотворительность", — сказала она в кулуарах форума V Гражданского форума «Архыз XXI», который открылся в пятницу на одноименном курорте в Карачаево-Черкесии

Главная тема форума в 2018 году — «Власть и НКО: объединение усилий для успешного развития России». «Это, прежде всего, поиск эффективных решений, взаимных интересных направлений работы, определение возможностей и ресурсов, которые есть у власти, чтобы быть полезными для некоммерческого сектора», — отметила представитель ФАДН.

По словам Полежаевой, в стране есть опыт успешного привлечения бизнеса к благотворительным проектам. Примером может служить заключение соглашения между ФАДН и компанией «Лукойл» , которое направлено на поддержку коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

"Сам факт заключения такого соглашения дает основания для того, чтобы понимать, что коммерция сегодня готова к диалогу в таком формате. Мы со своей стороны заинтересованы, чтобы в дальнейшем приглашать представителей бизнеса, к примеру, на этом форуме вполне уместным было бы присутствие бизнеса СКФО — существует множество компаний, работающих в смежных с НКО секторах", — пояснила помощник руководителя ФАДН.

О форуме

Форум «Архыз XXI» — крупнейшая на Северном Кавказе дискуссионная и образовательная площадка, где традиционно встречаются представители некоммерческих организаций, органов власти, экспертного и бизнес-сообщества, СМИ. Участниками форума в 2018 году стали свыше 300 представителей некоммерческих организаций, органов власти, СМИ, а также экспертного сообщества.

Организатор форума — Центр общественных инициатив «Северный Кавказ» при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в СКФО, правительства Карачаево-Черкесии и компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК).