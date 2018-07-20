Четыре поддельные банкноты номиналом в две тысячи рублей нашли в столичном регионе

Названо количество поддельных купюр, обнаруженных в Москве Подмосковье во втором квартале 2018 года. Всего в регионе нашли 4,4 тысячи фальшивых банкнот, рассказали в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

Впервые специалисты выявили четыре подделки номиналом в две тысячи рублей, чаще всего ненастоящими оказываются пятитысячные банкноты, сообщает Агентство «Москва» . С апреля по июнь нашли 3,3 тысячи фальшивых банкнот высшего достоинства. Чуть больше тысячи подделок имели номинал в тысячу рублей, 27 — 500 рублей.

Банкноты номиналом в 100 рублей оказались поддельными в семи случаях, удалось обнаружить также три фальшивые 50-рублевые купюры, две монеты по 10 рублей и семь — по пять рублей.

В Центральном федеральном округе среди регионов, где часто находили поддельные деньги оказались Тульская область — 136 штук, Воронежская — 115 штук и Тверская — 99 штук.

В столице и области нашли также 304 поддельных иностранных банкноты, из них 276 штук — доллары США, 19 — евро, восемь — юани и один фунт стерлингов.