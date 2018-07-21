Длинные праздники уменьшают кошелек

Министерство труда России подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2019 году в связи с праздниками. Планируется, что новогодние каникулы будут с 30 декабря по 8 января, а в мае мы будем отдыхать с 1-го по 5-е и с 9-го по 12-е.

Между тем, нередко звучат предложения законодательно закрепить длинные выходные с 30 декабря по 8 января, а также с 1 по 10 мая. А вот это уже настораживает.

Лишние выходные дни — это хорошо. Кто бы с этим спорил. Мало того — это замечательно! Но всего хорошего тоже нужно в меру. Когда выходные превращаются во второй отпуск, после которого необходимо еще несколько дней на восстановление нормального рабочего процесса, на мой личный взгляд — это перебор. Помимо этого, длинные выходные дурственно влияют на толщину кошелька.

Во-первых, многие сотрудники, особенно коммерческих предприятий, работают, как говорится — на сдельщине. Сколько наработали — столько получили. А когда вокруг все отдыхают, заработать могут лишь рестораторы и массовики-затейники, или, как их сейчас принято называть — аниматоры.

Во-вторых, почему у одних должны быть выходные дни веселые, насыщенные, а у тебя скучные, серые и обыденные. То есть на оплату тех же самых аниматоров и рестораторов из личного бюджета уходит немалая сумма. А еще надо купить мясо для шашлыков, залить бак бензина, чтобы выехать на пикник, еще кино, вино и даже домино для досуга тоже необходимо приобрести.

В третьих, есть предприятия, в которых существует принцип конвейера, например, сельскохозяйственные (в основном, животноводство и птицеводство), крупные промпредприятия и так далее. То есть в выходные дни всем, кто вышел на работу, согласно Трудовому кодексу полагается двойная оплата труда. Что тут же скажется на себестоимости продукции.

А что касается образования, то с условием загруженности наших школьников и зависимости зарплаты учителей от количества проведенных уроков, объявлять для них дополнительные каникулы — это вообще нонсенс. Детям потом придется в два раза дольше за учебниками сидеть — нагонять пропущенное в страхе перед ГИА или ЕГЭ, а учителям задерживать их в школе на дополнительные занятия, чтобы и ребятишек в знаниях не обидеть, и свою семью — в деньгах.

Собственно, любой бухгалтер и экономист может на пальцах объяснить, что делать длинные выходные нецелесообразно и невыгодно всем. В первую очередь бюджетникам. Потому что за эти дни им полагается усредненная зарплата, а отдачи от них — никакой. То есть государственные деньги, которых всегда дефицит, в данном случае будут транжириться впустую.

Также против длинных выходных высказывались и некоторые врачи, утверждая, что после них в поликлиники выстраивается очередь людей с нажитыми за эти дни болячками. Например, обострением гастрита или поджелудочной, а также всевозможными травмами. Потому что выходные, и было весело.

Так что предлагаю не экспериментировать и отдыхать дозированно. По принципу «тише едешь — дольше проживешь». И что немаловажно — в достатке.

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