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В Центральном парке чествовали ветеранов строительной отрасли Калининградской области
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В Центральном парке чествовали ветеранов строительной отрасли Калининградской области 

Вести Калининград 3 часа назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня в Центральном парке прошло чествование ветеранов строительной отрасли. Это те люди, которые после войны возводили Калининград. Глава Калининграда Алексей Силанов наградил профессионалов медалями и благодарственными письмами.
В числе заслуженных работников Николай Брусков, в сферу градостроительства пришёл 23-летним юношей, сразу после военной службы. Сначала был обычным мастером, а спустя пару лет стал прорабом. Именно Николай Брусков стоял у истоков строительства самого монументального сооружения города Дома Советов.
Николай Брусков, ветеран строительной отрасли Калининграда:
— Уже были свали забиты на Доме Советов подрядчиком. Я, руководя, готовя к сдаче объект гостиницу, я уже присматривал, мне было поручено, и я присматривал за ходом строительства Дома Советов. А в 70-х годах гостиница «Калининград» была сдана, и я перешёл со своей прорабской на Доме Советов.
В преддверии Дня города власти областного центра вместе с ветеранами возложили цветы к Памятнику строителям. Чтобы почтить память героев, благодаря трудовому подвигу которых, Калининград продолжает процветать и по сей день.
Артур Крупин, председатель комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда:
— Лично для меня эти люди — герои, и я всегда восхищаюсь их трудом. Потому что вот сейчас существует огромное количество машин, механизмов, развиваются технологии, строительство становится интересней и по каким-то направлениям даже проще с точки зрения именно вложений человеческих усилий. А этим людям пришлось в своё время практически неимоверными усилиями, только за счёт ручного труда, из руин восстанавливать город.
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