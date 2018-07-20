Депутат Шаргунов подал запрос в Генпрокуратуру по поводу пыток в Ярославле

«Видели жуткое видео пыток? Смотреть невозможно», — написал Шаргунов на своей странице в Facebook.

Депутат подчеркнул, что на происходящее необходима жесткая реакция федерального центра, а не просто обещания местных фсиновцев «начать проверку».

Шаргунов заявил, что всех пытавших необходимо привлечь к уголовной ответственности, а начальника колонии — снять с должности.

«Иначе наши места заточения так и останутся адом на земле», — резюмировал депутат.

Как ранее сообщал «Ридус», опубликованное «Новой газетой» видео сделано на портативный видеорегистратор одного из сотрудников ФСИН . Запись длится 10 минут.

На кадрах несколько работников колонии, меняясь, бьют мужчину резиновыми дубинками по ногам. Несколько раз на заключенного выливают ведро воды, он кричит. После этого его поднимают и бьют по лицу.