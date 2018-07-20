Депутат Шаргунов подал запрос в Генпрокуратуру по поводу пыток в Ярославле 

Депутат Государственной думы Сергей Шаргунов направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ в связи с появившемся в СМИ видео, на котором показано, как сотрудники колонии № 1 Ярославля пытают заключенного.
«Видели жуткое видео пыток? Смотреть невозможно», — написал Шаргунов на своей странице в Facebook.
Депутат подчеркнул, что на происходящее необходима жесткая реакция федерального центра, а не просто обещания местных фсиновцев «начать проверку».
Шаргунов заявил, что всех пытавших необходимо привлечь к уголовной ответственности, а начальника колонии — снять с должности.
«Иначе наши места заточения так и останутся адом на земле», — резюмировал депутат.
Как ранее сообщал «Ридус», опубликованное «Новой газетой» видео сделано на портативный видеорегистратор одного из сотрудников ФСИН. Запись длится 10 минут.
На кадрах несколько работников колонии, меняясь, бьют мужчину резиновыми дубинками по ногам. Несколько раз на заключенного выливают ведро воды, он кричит. После этого его поднимают и бьют по лицу.