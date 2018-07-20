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«Бруклин» и «Финикс» договорились об обмене Артура на Дадли
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«Бруклин» и «Финикс» договорились об обмене Артура на Дадли 

Чемпионат.com 2 часа назад
«Бруклин Нетс» и «Финикс Санз» договорились об обмене центрового Дэррелла Артура на форварда Джареда Дадли, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Помимо Дали, «Бруклин» получил защищённый пик второго раунда драфта НБА 2021 года.
Предполагается что команды выкупят контракты своих новичков. В прошлом сезоне Дэррелл Артур выступал в составе «Денвер Наггетс», проводя в среднем только 7,4 минуты за игру. Дадли в минувшем сезоне сыграл в 48 матчах регулярного чемпионата, проводя на паркете 14 минут и 18 секунд в среднем за игру.
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