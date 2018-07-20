«Бруклин» и «Финикс» договорились об обмене Артура на Дадли

«Бруклин Нетс» и «Финикс Санз» договорились об обмене центрового Дэррелла Артура на форварда Джареда Дадли , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски . Помимо Дали, «Бруклин» получил защищённый пик второго раунда драфта НБА 2021 года.

Предполагается что команды выкупят контракты своих новичков. В прошлом сезоне Дэррелл Артур выступал в составе «Денвер Наггетс», проводя в среднем только 7,4 минуты за игру. Дадли в минувшем сезоне сыграл в 48 матчах регулярного чемпионата, проводя на паркете 14 минут и 18 секунд в среднем за игру.