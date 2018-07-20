Жители Ховрина изобразят «Зеленый мегаполис»

Московский пленэр «Зеленый мегаполис» пройдет уже в субботу, 21 июля, в культурном центре «Онежский», расположенном на Флотской улице.

«Вместе с руководителем изостудии «Творчество» Мариной Шелетовой в усадьбе «Грачевка» вы сможете отработать художественную подачу пейзажа, узнать множество академических приемов живописи и создать собственный живописный шедевр, запечатлев природную красоту усадьбы на листе бумаги», — сообщается на сайте КЦ.

Сбор участников пленэра в 10.30 возле культурного центра «Онежский» по адресу: ул. Флотская, д. 25. Получить подробную информацию и записаться для участия можно по телефону 8 (495) 454-44-44 или у администратора КЦ. Участие в пленэре бесплатное, 6+. (ис)