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Жители Ховрина изобразят «Зеленый мегаполис»
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Жители Ховрина изобразят «Зеленый мегаполис» 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Московский пленэр «Зеленый мегаполис» пройдет уже в субботу, 21 июля, в культурном центре «Онежский», расположенном на Флотской улице.
«Вместе с руководителем изостудии «Творчество» Мариной Шелетовой в усадьбе «Грачевка» вы сможете отработать художественную подачу пейзажа, узнать множество академических приемов живописи и создать собственный живописный шедевр, запечатлев природную красоту усадьбы на листе бумаги», — сообщается на сайте КЦ.
Сбор участников пленэра в 10.30 возле культурного центра «Онежский» по адресу: ул. Флотская, д. 25. Получить подробную информацию и записаться для участия можно по телефону 8 (495) 454-44-44 или у администратора КЦ. Участие в пленэре бесплатное, 6+. (ис)
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