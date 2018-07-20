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Британский историк выставил советских солдат «пожирателями» породистых скакунов
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Британский историк выставил советских солдат «пожирателями» породистых скакунов 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Если бы американцы не вывезли из Чехословакии в мае 1945 года редких липицианских лошадей, советские солдаты «забили бы их на мясо», заявил в своей книге британский историк Марк Фелтон.
В книге «Призрачные наездники: Операция „Ковбой“, миссия периода Второй мировой войны по спасению породистых скакунов» Фелтон пишет, что через три дня после капитуляции Германии в Чехословакии американские солдаты не пускали красноармейцев, чтобы «успеть эвакуировать редких липицианских лошадей». Эта порода была выведена в XVI веке в деревне Липица, пишет Би-би-си.
Фелтон пишет, что это были одни из лучших скакунов в мире, «элегантые и трудолюбивые», которых разводили 400 лет в венской Испанской школе верховой езды.
Далее историк голосоловно заявляет, что окажись эти животные «в жестких условиях советского коммунизма», в руках русских солдат-победителей, то лошадей «скорее всего, просто забили бы ради мяса».
Фелтон считает, что из-за советских солдат «редчайшая порода была бы потеряна навсегда».
Историк пишет, что на проведение этой военной операции решился «ради истории и в не меньшей степени ради пропаганды» «прославленный» американский генерал Джордж Патон.
В соцсетях резко осудили этот текст и историка за его «предположения» относительно советских солдат. Станислав Яковлев, в частности, в связи с этим вспомнил ставшее уже знаменитым выражение премьера Британии Терезы Мэй «highly likely» («весьма вероятно») относительно обвинений в адрес России по делу Скрипалей, на котором строится доказательство британской стороны.
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