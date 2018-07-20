Британский историк выставил советских солдат «пожирателями» породистых скакунов

Если бы американцы не вывезли из Чехословакии в мае 1945 года редких липицианских лошадей, советские солдаты «забили бы их на мясо», заявил в своей книге британский историк Марк Фелтон.

В книге «Призрачные наездники: Операция „Ковбой“, миссия периода Второй мировой войны по спасению породистых скакунов» Фелтон пишет, что через три дня после капитуляции Германии в Чехословакии американские солдаты не пускали красноармейцев, чтобы «успеть эвакуировать редких липицианских лошадей». Эта порода была выведена в XVI веке в деревне Липица, пишет Би-би-си.

Фелтон пишет, что это были одни из лучших скакунов в мире, «элегантые и трудолюбивые», которых разводили 400 лет в венской Испанской школе верховой езды.

Далее историк голосоловно заявляет, что окажись эти животные «в жестких условиях советского коммунизма», в руках русских солдат-победителей, то лошадей «скорее всего, просто забили бы ради мяса».

Фелтон считает, что из-за советских солдат «редчайшая порода была бы потеряна навсегда».

Историк пишет, что на проведение этой военной операции решился «ради истории и в не меньшей степени ради пропаганды» «прославленный» американский генерал Джордж Патон.