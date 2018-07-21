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Британский историк написал книгу о том, как советским солдатам не дали съесть лошадей
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Британский историк написал книгу о том, как советским солдатам не дали съесть лошадей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Великобритании анонсировали книгу о зверствах советских солдат, которые едва не съели скакунов редкой породы. Автором работы стал историк Марк Фелтон: он рассказал "Би-Би-Си", что после Второй мировой войны американские военные в Чехословакии ценой невероятного героизма не пустили красноармейцев в коневодческий поселок. Историк не сомневается: в противном случае советские солдаты обязательно пустили бы коней на мясо.
Тему и время публикации Фелтон выбрал не случайно, передает телеканал «Россия 24»: после чемпионата мира по футболу иностранные болельщики рассказали миру правду о России и о ее жителях, чем спутали карты пропаганде британских СМИ. А байка про едва не съеденных скакунов должна была затронуть сердца англичан: в Великобритании распространен конный спорт, и люди очень трепетно относятся к лошадям.
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