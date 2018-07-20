Река Нора у полигона «Скоково» в Ярославле почернела. Снова

Общественница взяла пробы почерневшей воды

Сегодня в Ярославле почернела речка Нора, текущая от мусорного полигона «Скоково» и впадающая в Волгу в Дзержинском районе. Это заметила общественница Елена Богданова , которая пристально наблюдает за речкой с тех пор, как в Ярославле разгорелся мусорный скандал.

— Вот она — река Нора, вдалеке мостик деревни Порошино. Водичка чёрная-чёрная. Постараемся набрать бутылку, — рассказывает Елена Богданова с места.

Это уже не первый случай сильного помутнения воды, который наблюдает общественница. Ярославская журналистка Людмила Шабуева даже приводила собственное расследование, доказывающее, что ядовитый фильтрат с полигона попадает в речку, а затем в Волгу. Правда, чиновники потом нашли виноватых и обвинили в загрязнении частную компанию.

Ярославцы в соцсетях обсуждают, что такие периодичные помутнения могут быть связаны со сбросом фильтрата. Общественница отправила свои наблюдения в областной департамент охраны окружающей среды.