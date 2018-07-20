За 5 минут «до»: 6 вариантов простых укладок от звезд

Екатерина Одинцова. Владельца агентства PR Trend

«Для меня самый простой вариант укладки — «конский» хвост. Соберите волосы на затылке. Отделите одну токую прядь и обмотайте вокруг хвоста. Зафиксируйте с помощью невидимки. Придать этой укладке актуальности и небрежности поможет начес по длине. На это даже пяти минут будет много — максимум три.

Еще один вариант на «скорую руку» — локоны на термобигуди. Если у вас их до сих пор нет, советую немедленно отправиться в магазин — выручают, когда совсем нет времени. Для создания этой укладки я использую спрей Maximista Thickening Spray от Oribe. Эффект «только что из салона» гарантирован».

Юлия Рубан. Дизайнер. Создательница бренда Ruban

«Я — адепт естественности и натуральности. Не люблю сложные укладки и не пользуюсь укладочными средствами. Сейчас у меня короткая стрижка. Я просто наношу на волосы несмываемый кондиционер Aveda, а затем сушу волосы».

Добрый день! Конечно) Я не делаю укладку, просто сушу волосы и расчёсываю их, люблю естественность. К тому же, сейчас это делать ещё проще, потому что у меня короткая стрижка. Кондиционер использую несмываемый, Aveda. Укладочными не пользуюсь»

Мария Шумакова. Актриса

«Укладки чаще всего делаю в Фен Dry Bar. Сейчас мне полюбился салон Aldo Coppola Go — это очень молодежная и стильная история. Последний раз красила волосы в Colba Bar — нравится «выгоревший» оттенок, который у нас получился.

Голову мою не чаще двух раз в неделю. Стайлинги почти не использую — они у меня высыхают красивой «копной». Как и в случае с масками, при уходе за волосами пробую разные средства. Сейчас маска, бальзам и масло у меня Morrocan Oil — все нравится. Люблю CHI и, конечно, Madera.

Если у вас такой же тип волос, как у меня, сделайте укладку с эффектом влажных прядей. Вымойте голову и пока готовите завтрак дайте немного высохнуть. Нанесите мусс по всей длине, слегка сжимая пряди в кулаке. Все! Пока вы доедете до места назначения волосы высохнут структурированными локонами.

Второй вариант — небрежный пучок. Если волосы не слишком густые, сначала соберите их в хвост. Разделите на две части и каждую из них скрутите жгутом. Достаньте из них небольшие пряди, слегка ослабив. А затем обмотайте каждую вокруг резинки, не забывая фиксировать невидимками». Интервью с ктрисой читайте по ссылке.

Галина Юдашкина. Соосновательница салона Get «Я обожаю «пляжные» локоны. Это простая и естественная укладка, на создание которой не уйдет много времени. Тут есть два пути. Первый — крупные бигуди, второй — «жгуты» из волос. Слегая влажные пряди разделите на две части. Каждую из них скрутите жгутом по направлению от лица. Зафиксируйте и дайте высохнуть. Финальный штрих — немного стайлинга Beach Hair, Kevin Murphy».