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В Подмосковье предложили создавать условия для приема пенсионеров на работу
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В Подмосковье предложили создавать условия для приема пенсионеров на работу 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Председатель Союза пенсионеров Подмосковья Ольга Маркова озвучила свои идея по поводу резонансного законопроекта о пенсионной реформе. Так, она утверждает, что всякие изменения пенсионного законодательства требует тщательного обсуждения. В первую очередь, Маркова полагает, что необходимо создать такие условия, чтобы им было выгодно принимать на работу людей пенсионного возраста.
Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», председатель регионального Союза пенсионеров, параллельно с принятием изменений в пенсионную систему стоит задуматься о разработке специальных программ для переобучения возрастных сотрудников и о создании дополнительных рабочих мест для таких людей.
После одобрения Госдумой в первом чтении законопроекта, президент России Владимир Путин признался, что не одобряет документ и нужно работать над его доработкой.
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