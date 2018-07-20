«Платформа» Дубаса. Экс-мэр Усть-Илимска думает сменить политическую партию 

Июньские предварительные выборы «Единой России» в областное законодательное собрание дали старт новым слухам касательно отдельных неудачников. Не обошла народная молва стороной бывшего градоначальника Усть-Илимска Анатолия Дубаса, который умудрился занять в своем округе лишь пятое место. И эксперты, и простые избиратели говорили о том, что Дубас всерьез задумался о новой политической платформе, и даже более того, его уход в скором времени — это свершившийся факт. В качестве нового пристанища депутата политологи чаще всего называли партии «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа».
Комментарий: зарегистрировался за «Родину»
Отношения депутата Дубаса с ЕР действительно испортились. Но экс-единоросс выбрал третий вариант. «Анатолий Дубас зарегистрирован в самом начале списка, заявленного партией „Родина“, — подтвердили в пресс-службе иркутского избиркома.