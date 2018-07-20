В Саратовской области в несколько раз увеличился риск заражения бешенством

За первые шесть месяцев 2018 года в Саратовской области зарегистрировано 146 случаев бешенства животных. Среди них 37 собак, 30 кошек, 40 сельскохозяйственных и 37 диких животных. Данный показатель увеличился в 4,7 раза по сравнению с прошлогодним за аналогичный период. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

За последние полгода за помощью после укусов и оцапываний животных обратились 3371 человек. Среди них 973 ребенка. Это на 14,7% выше, чем было в 2017 году. Больше всего пострадавших было в Питерском, Дергачёвском и Ивантеевском районах. Около 70% нападений на человека было совершено собаками.

Бешенство смертельно опасно как для животных, так и для человека. Причём от момента контакта с больным животным до заболевания человека может пройти длительный срок (до 1 года, чаще 1-3 месяца). Самые легкодоступные места для проникновения инфекции в организм человека — лицо, голова, шея, пальцы и кисти рук.

В целях безопасности следует соблюдать следующие правила:

Не приобретать с рук и не подбирать животных на улице, даже если они не имеют внешних клинических признаков заболевания (они всё равно могут быть опасны, симптомы не всегда опознаваемы на вид);

Ежегодно прививать от бешенства собак, кошек и сельскохозяйственных животных;

При снятии шкур с убитых на охоте животных пользоваться рукавицами. Делать это стоит только после профилактической вакцинации против бешенства;

При выездах на природу, охоту, при работе в лесу необходимо иметь аптечки первой медицинской помощи. В случае получения укуса или царапин от животного необходимо немедленно обильно промыть раны, царапины и ссадины водой с мылом. Края раны обработать йодом, наложить повязку и незамедлительно обратиться за медицинской помощью для проведения прививок против бешенства. Вакцинация проводится бесплатно, полный курс составляет шесть инъекций.