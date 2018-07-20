Неймар надеется, что Тите продолжит работу в сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар выразил надежду, что главный тренер «пентакампеонов» Тите продолжит работу с национальной командой.

«Тите проделал отличную работу, собрал очень сильную команду, потому я надеюсь, что он продолжит работать со сборной», — цитирует Неймара Goal.

@Мы многому научились, пройдя этот путь. Я сильно грустил после вылета сборной с чемпионата мира. Это был самый печальный момент в моей карьере. Но это уже в прошлом, нужно думать о будущем«, — добавил форвард.