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Неймар надеется, что Тите продолжит работу в сборной Бразилии
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Неймар надеется, что Тите продолжит работу в сборной Бразилии 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий сборной Бразилии Неймар выразил надежду, что главный тренер «пентакампеонов» Тите продолжит работу с национальной командой.
«Тите проделал отличную работу, собрал очень сильную команду, потому я надеюсь, что он продолжит работать со сборной», — цитирует Неймара Goal.
@Мы многому научились, пройдя этот путь. Я сильно грустил после вылета сборной с чемпионата мира. Это был самый печальный момент в моей карьере. Но это уже в прошлом, нужно думать о будущем«, — добавил форвард.
Напомним, под руководством Тите сборная Бразилии покинула ЧМ-2018 на стадии четвертьфинала, уступив сборной Бельгии.
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