В Государственной академии водного транспорта состоялся выпускной

Торжественное вручение дипломов и концерт в честь выпускного состоялись в Московской государственной академии водного транспорта 19 июля. По данным академии, в этом году 164 выпускника получили дипломы по четырем специальностям и направлениям подготовки. Из них 10 человек завершили обучение с отличием и получили диплом красного цвета.

Выпускников поздравил директор Академии Игорь Мищенко. Он попросил новоиспеченных дипломированных специалистов развивать приобретенные знания даже после окончания обучения. На мероприятие был приглашен заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай , которому выпала честь вручать дипломы. В своей поздравительной речи он выразил надежду, что выпускники в будущем внесут вклад в развитие водного транспорта России . Также настоятель Храма святого праведного воина Феодора Ушакова Игумен Дамиан дал свое благословение собравшимся на мероприятии и пожелал, чтобы Академия и дальше оставалась успешной и преуспевающей.

«Наблюдается позитивная динамика по сравнению с предыдущими годами. Растет число как выпускников в целом, так и окончивших академию с красным дипломом. Выпускное мероприятие прошло на высоком уровне, в теплой обстановке. Мы получили массу положительных отзывов о торжестве от выпускников и гостей после окончания торжества», — рассказала редакции газеты «Мой район Донской» специалист по связям с общественностью Весела Султанова.

Фото: МГАВТ