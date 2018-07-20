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Посол России считает непонятным применение обсуждаемого во Франции закона о «фейковых» новостях
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Посол России считает непонятным применение обсуждаемого во Франции закона о «фейковых» новостях 

RT на русском 2 часа назад
«Не совсем понятно, как его будут применять на практике. Здесь хочется спросить — „а судьи кто?“, и как они, эти судьи, будут определять, какая публикация или сюжет подпадают под действие этого закона, а что к нему не относится», — цитирует РИА Новости Мешкова.
Он заявил об обеспокоенности с связи с тем, что «именно телеканал RT France и агентство Sputnik французы записали в „агенты влияния“.
В начале июля стало известно, что комиссия сената Франции по культуре провела встречу с главой Высшего совета по аудиовизуальным средствам (CSA) Оливье Шрамеком для обсуждения законопроекта о борьбе с распространением фейков и манипуляций информацией.
Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об обеспокоенности российских властей тем фактом, что телеканал RT был записан в „агенты влияния“ в некоторых странах.
RT на русском: последние новости
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