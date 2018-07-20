Серию мастер-классов по живописи проведут в Строгине

Клуб «Современник» района Строгино приглашает всех желающих на интенсив по живописи «#КистиКраски!». Мастер-классы пройдут с 23 по 27 июля на открытой площадке, которая расположена по адресу: Строгинский бульвар, дом 5. Об этом сообщила PR-специалист клуба Камила Джалилова.

— За пять дней интенсива участники смогут познакомиться и овладеть инструментами, техниками и приемами живописи. Наш художник поможет всем желающим освоить базу и сделать свои первые шаги в мире искусства, — рассказала Камила Джалилова.

Начало мастер-классов в 17.00. Участие бесплатное, но необходима регистрация по адресу: https://klub-sovremennik.timepad.ru/event/755526/. Количество мест ограничено.