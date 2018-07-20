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Шойгу обсудил с главой минобороны Израиля ситуацию в Сирии
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Шойгу обсудил с главой минобороны Израиля ситуацию в Сирии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом взаимодействие по линии оборонных ведомств и ситуацию в юго-западной части Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе беседы обсуждались вопросы российско-израильского взаимодействия по линии оборонных ведомств. Также состоялся обмен мнениями по ситуации в юго-западной части Сирии и другим актуальным вопросам региональной безопасности в Ближневосточном регионе", — говорится в сообщении.
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