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Сотрудники «Рамады» потребовали сменить управляющую
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Сотрудники «Рамады» потребовали сменить управляющую 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Говорят, что сотрудники отеля «Рамада» обратились к его владельцу — экс-депутату заксобрания Владимиру Конькову — с требованием сменить управляющую Ларису Баранову. В противном случае персонал угрожает массовым увольнением. В вину Барановой ставят «потребительское отношение» к подчиненным и организационные просчеты, в том числе во время проведения ЧМ-2018. По слухам, Коньков уже встретился с оппонентами управляющей и направил в отель эксперта для проверки обвинений.
Комментарии: недовольных — единицы
«Я не получал такого обращения. В коллективе все нормально. Конечно, есть единицы недовольных — но такое есть на каждом предприятии, у каждого начальника», — говорится в ответе Конькова корреспонденту «ФедералПресс», полученном через пресс-секретаря.
Фото: ramadaekaterinburg.ru
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