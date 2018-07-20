Ко Дню государственного флага в Щукине пройдут кинопоказы

Сеть кинотеатров «Москино» 21 и 22 августа в честь Дня государственного флага организует программу «Цвет настроения». В нее войдут фильмы, снятые в начале перестройки и ставшие лучшими образцами авторского кинематографа тех лет. Так, в кинотеатре «Юность» района Щукино можно будет увидеть картины «Зеркало для героя» и «Город Зеро».

— «Зеркало для героя» — художественный фильм Владимира Хотиненко по сценарию Надежды Кожушаной. Это фантастическая притча по мотивам одноименной повести Святослава Рыбаса . «Город Зеро» — советский фантасмагорический художественный фильм режиссера Карена Шахназарова , снятый в 1988 году на киностудии «Мосфильм». Первоначально фильм был задуман как комедия абсурда, однако, как потом признавался сам режиссер, фильм перерос первоначальный замысел, — отметили в пресс-службе «Москино».

Расписание показов в кинотеатре «Юность»:

21 августа, 21.25 — «Город Зеро», 1988, 0+;

22 августа, 20.50 — «Зеркало для героя», 1987, 12+.

Вход свободный, в порядке живой очереди. Количество мест ограничено. Адрес кинотеатра: ул. Маршала Рыбалко, д. 1.