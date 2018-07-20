Теперь Steam поддерживает и DualShock 3 для PS3

В новой бете клиента Steam появилась поддержка сразу нескольких контроллеров, среди которых оказался и DualShock 3 для PS3.

Причём Valve предупреждает обладателей геймпада, что может потребоваться самостоятельная загрузка драйверов самой Sony для распознавания «Дуалшока» на Windows (они включены в установщик PS Now для РС).

Вместе с этим Steam теперь распознаёт ещё около 40 других контроллеров для PS3, производством которых занимались сторонние производители. Кроме этого, в нём появилась поддержка следующих устройств ввода: HoriPad Mini 4, Level Up Cobra, Mad Catz FighStick TE 2, Mad Catz FightStick TE2+ и HORI Pokken Tournament DX Pro.

Со временем поддержка всех этих контроллеров появится и в стандартном клиенте Steam.