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Теперь Steam поддерживает и DualShock 3 для PS3
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Теперь Steam поддерживает и DualShock 3 для PS3 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
В новой бете клиента Steam появилась поддержка сразу нескольких контроллеров, среди которых оказался и DualShock 3 для PS3.
Причём Valve предупреждает обладателей геймпада, что может потребоваться самостоятельная загрузка драйверов самой Sony для распознавания «Дуалшока» на Windows (они включены в установщик PS Now для РС).
Вместе с этим Steam теперь распознаёт ещё около 40 других контроллеров для PS3, производством которых занимались сторонние производители. Кроме этого, в нём появилась поддержка следующих устройств ввода: HoriPad Mini 4, Level Up Cobra, Mad Catz FighStick TE 2, Mad Catz FightStick TE2+ и HORI Pokken Tournament DX Pro.
Со временем поддержка всех этих контроллеров появится и в стандартном клиенте Steam.
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