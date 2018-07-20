Рубль попал в геополитическую турбулентность

Курс рубля к доллару и евро в течение завершающейся рабочей недели преимущественно снижался. Основные резервные валюты вышли против рубля на максимумы с 20-х чисел июня (по доллару) и с начала мая (по евро).

США Владимира Путина и Хельсинский саммит лидеров РФ Дональда Трампа прошел довольно радужно, однако именно эта радужность и заставила американский истеблишмент поднять такую волну негодования из-за «соглашательства» с Россией, что Трампу пришлось срочно трактовать свои заявления, порой даже фактически дезавуируя их. Возросшие на этой волне санкционные риски стали главной причиной слабости рубля, даже не смотря на попытки нефти скорректироваться вверх. впрочем, эта коррекция была слабой и неубедительной — как «отскок дохлой кошки».

В целом же, «американец» по итогам рабочей недели вечером в пятницу рос на 1 рубль до 63,5 рубля, а евро — на 1,3 рубля до 74,3 рубля. Рублевая цена нефти на неделе поднялась в район 4,6 тысячи за баррель после тестирования поддержки около отметки 4,5 тысячи.

Рубль под давлением санкционных рисков

Рубль начал торговую неделю ростом к основным резервным валютам в ожидании итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Очередной провал рынка нефти при этом слабо сказывался на курсе рубля против основных резервных валют. Видимо, надежды на снижение геополитических рисков по итогам встречи лидеров РФ и США оказывали ему поддержку.

Однако уже со вторника иллюзии по поводу саммита стали рассеиваться. Отсутствие значимых заявлений президентов РФ и США по какому-либо из вопросов повестки ( Сирия Украина , нефтяной рынок, американские выборы) на время отодвинуло политические драйверы динамики курса рубля на второй план.

При этом дешевеющая нефть (уже ниже 72 долларов за баррель марки Brent) все болtе настораживала игроков рынка. Ливийская нефтяная компания NOC объявила о снятии форс-мажора с четырех ливийских терминалов на востоке страны, а также о возобновлении добычи и экспорта нефти в объеме около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом участники рынка ожидают наращивания добычи в США, Саудовской Аравии . Страны ОПЕК+ также недавно решили нарастить добычу, чтобы компенсировать перевыполнение предыдущего договора о сокращении.

Позже на неделе негатив от ожидаемого отсутствия прорывных решений на саммите РФ— США сменился ростом геополитических рисков из-за недовольства американского истеблишмента поведением президента США. Так, спикер нижней палаты конгресса США Пол Райан неожиданно предложил конгрессменам рассмотреть возможность дополнительного введения санкций против России, так как "…эта страна не разделяет наши интересы и наши ценности", — отметил он.

Позже один из американских сенаторов предложил ввести санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

Наконец и самому Трампу пришлось коренным образом менять свои высказывания, то заявляя, что он пропустил предлог «не», то прямо указывая, что Владимира Путина можно считать персонально ответственным за якобы имевшее место вмешательство России в американские выборы.

Прогнозы

В итоге рубль сполз к минимуму за несколько недель против доллара и евро. В то же время, рублевая цена нефти не спешит возвращаться к уровню многолетнего максимума в 5 тысяч за баррель, который она тестировала пару недель назад. Это демонстрирует определенную крепость рубля.

Кроме того, Минфин РФ на аукционе в среду разместил в полном объеме ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в 90,3 миллиарда. Это свидетельствует о сохранении спроса на рублевый долг, что соответственно является поддержкой курса российской валюты.

Пауза в цикле снижения ключевой ставки ЦБ РФ , который в пятницу рассмотрит этот вопрос, может поддержать интерес к рублю.

Таким образом, остается смотреть на геополитические риски и надеяться, что с разгаром сезона отпусков они поутихнут, и это даст рублю передышку.