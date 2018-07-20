«Не едем, а плывём». Воронежцы поделились фото и видео обрушившейся на город грозы

Дождь продолжается до сих пор. Ливень с грозой обрушился на Воронеж вечером пятницы, 20 июля. Дождь, который уже затопил множество городских улиц, в том числе и центральных, продолжается до сих пор. Горожанам приходится переходить затопленные дороги, а машинам «не ехать, а плыть». Кроме того, из-за сильного дождя город сковали 8-балльные пробки. «Вести-Воронеж» собрали самые эпичные фотографии и видео, опубликованные горожанами в соцсетях.

«Настоящий Воронеж» во «ВКонтакте»

Луиза Киракосян во «ВКонтакте»