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Освещение восстановили на проезжей части Флотской улицы
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Освещение восстановили на проезжей части Флотской улицы 

Управа района Ховрино города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Работы выполнили после обращения жительницы района Ховрино на портал «Наш город».
Об устранении замечаний отчитался и.о. директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по упорядочению воздушного провода. В настоящее время освещение работает в полном объеме», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)
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