Горячая вода в дома центрального района Вологды вернется по графику

Об этом вологжан заверили специалисты компании ТГК-2 , которые проводят масштабную реконструкцию магистральных тепловых сетей на ул. Герцена. Эти работы не скажутся на обеспечении горячим водоснабжением жилых домов и социальных объектов.

Из-за ремонтных работ в центральном районе под отключение попало более 800 объектов. Из них: почти 500 зданий — это жилые дома, 17 больниц, 16 детских садов и 15 школ. И специалисты Вологодской ТЭЦ сделали все возможное, чтобы подать горячее водоснабжение уже к 1 августа.

ФСБ, «Мы часть потребителей запитали от котельной ВОМЗ, а часть от временной тепловой сети: она будет пролегать через стадион «Динамо» и до ул. Пушкинской. Это труба длиной 350 метров с тепловой изоляцией. После того, как выполним работы, мы ее демонтируем. С 1 августа весь жилой и социальный сектор будет обеспечен горячей водой за исключением 8 административных зданий — Правительство Вологодской области Прокуратура и прочее», — говорит заместитель технического директора Вологодской ТЭЦ по ремонту Сергей Русанов

Монтаж временной тепловой сети завершится 26 июля. Но для того, чтобы вода попала в квартиры, необходимо наполнились водой сами сети. Для этого требуется примерно 4 тыс. тонн жидкости и 40 часов времени.

Что же касается ремонта теплотрассы, сейчас рабочие уже вырезали старые трубы и готовят котлованы под новую трассу. Она будет выполнена по более высоким технологиям: трубы под проезжей частью укладывают в специальные лотки, это значительно повысит их безопасность. В случае прорыва трассы не произойдет размыва проезжей части и соответственно не будет провалов. Вся вода, которая прорвется наружу, останется в лотках и уйдет в дренажную систему. Рабочим будет значительно легче устранить аварию. Гарантийный срок новой трассы — 25 лет.

Параллельно с монтажом труб идет перенос коммуникаций, которые проходят на пути котлованов — это линии связи, газо— и водопровода, ливневые канализации.

К выходным специалисты ТГК-2 планируют выйти на перекресток улиц Герцена и Галкинской. Работы пройдут ночью, чтобы не мешать движению общественного транспорта.

Добавим, ремонт на этом участке был необходим, так как состоянии теплотрассы вызывало тревогу у специалистов, трубы были проложены более 20 лет назад. Часть ремонта продлится до 31 августа. В то же время произойдет переход на стандартную схему подачи воды. С 1 сентября рабочие приступят к благоустройству улицы: восстановлению дорожного покрытия, нанесению разметки и прочее. Полностью ремонт завершится 16 сентября.