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В городах Башкирии резко увеличилась популяция сов
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В городах Башкирии резко увеличилась популяция сов 

ufa1.ru 38 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлитамаке проспект Октября облюбовало огромное количество сов. Соответствующее видео очевидцы прислали на местное телевидение. Правда, птичек там не особо видно, но зато очень хорошо слышно. Кстати, поэтому жители домов, распложенных поблизости, тоже постепенно превращаются в «сов», так как не могут спокойно спать по ночам. Но же именно привело лесных обитателей в оживленный район?
Зато они уничтожают насекомых и мелких грызунов
— Во-первых, много мусорных бочков, отходов, которые привлекают грызунов. Во-вторых, они считают, что здесь более надежное место гнездовья, чем в лесу. Человечество сейчас настолько заняло их естественную среду обитания, что им и деваться некуда, — пояснил орнитолог Валерий Жарков.
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