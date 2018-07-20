Какую военную технику получило Министерство обороны

Известно, что опытный боеприпас предназначается для российской системы противоракетной обороны. Все, что с ней связано, держится под большим секретом. Поэтому в официальной информации не называется ни тип противоракеты, ни ее боевые характеристики. Единственное, на что пошли военные, — обнародовали скорость полета: около 4 километров в секунду. Еще было сказано, что произведен один из сложнейших пусков. Разработчики заложили в программу противоракеты такие параметры, которые позволили испытать ее на максимальных режимах полета. По результатам пуска в Минобороны сделали вывод — новый модернизированный боеприпас гарантированно уничтожит боеголовку противника на максимальной высоте и заданном удалении от охраняемого объекта.

Некоторые эксперты предполагают, что в казахстанское небо могли запустить усовершенствованный вариант противоракеты 53Т6М (Gazelle по классификации НАТО ), уже применяемой для прикрытия неба Москвы и Центрального промышленного района России . Этот модернизированный боеприпас, по некоторым данным, имеет маркировку ПРС-1М. Он оснащен новым двигателем и современной бортовой радиоэлектронной аппаратурой. Силовая установка обеспечивает противоракету огромной скоростью и высотой полета, а высокотехнологичная «начинка» гарантирует перехват целей.

Противоракета 53Т6 была принята на вооружение три десятка лет назад лет. Она неоднократно совершенствовалась, поэтому по многим параметрам не имеет аналогов в мире. Например, в СМИ проходила информация, что модернизированный вариант боеприпаса выдерживает колоссальные перегрузки, что обеспечивает высокую работоспособность его аппаратуры. Также сообщалось о способности нового изделия перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на высотах от 5 до 50 километров, то есть при необходимости уничтожать цели в ближнем космосе.

Когда модернизированную противоракету поставят на боевое дежурство, пока не ясно. Зато известно, какими оружейно-техническими новинками пополнился армейский и флотский арсенал во втором квартале 2018-го. Об этом в пятницу на Едином дне приемки военной продукции рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу . «За это время предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска свыше 600 новых единиц вооружения, военной и специальной техники», — сообщил министр. Среди них — 11 самолетов различного класса и целевого назначения, 5 вертолетов, 36 радиолокационных станций разных модификаций, 3 боевых корабля, в том числе средний разведывательный корабль «Иван Хурс» и малый ракетный корабль «Вышний Волочек».

— Кроме того, Вооруженные силы в плановом порядке получали инженерную и автомобильную технику, авиационное вооружение, средства связи и боеприпасы, — добавил Шойгу.

Что же касается обновления военной инфраструктуры, по словам министра, особое внимание уделяется обустройству трехкомпонентной ударной группировки сил ядерного сдерживания. Шойгу не скрывал, что это направление было и останется приоритетным для армейского руководства.

Поставки техники и вооружения во втором квартале 2018 года

Сухопутные войска и ВДВ получили:

— 62 новых и 70 отремонтированных образцов бронетанкового вооружения и техники;

— 537 новых и 214 прошедших ремонт автомобилей;

— 937 единиц средств связи;

— 218 ракет к зенитно-ракетным комплексам;

— 22 прошедших ремонт противотанковых ракетных комплексов «Штурм — С»;

— более 3000 единиц парашютных средств десантирования;

Воздушно-космические силы получили:

— 11 новых и 21 отремонтированных самолетов;

— 5 новых и 19 отремонтированных вертолетов;

— 1 отремонтированный комплекс ПВО С-300;

— 36 новых и 9 модернизированных радиолокационных станций;

— более 30 тысяч авиационных средств поражения;

Военно-Морской флот получил:

— 3 новые и 1 отремонтированный боевой корабль;

— 2 судна обеспечения;

— береговой ракетный комплекс «Бастион»;

— 49 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр» и 4 противокорабельные ракеты;

— 7 межконтинентальных баллистических ракет;

— 4 автономные пусковые установки;

— 17 машин обеспечения боевого дежурства.