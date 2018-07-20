МИД Украины вызвал посла Италии после заявления Сальвини

Министерство иностранных дел Украины вызовет посла Италии после заявления вице-премьера Маттео Сальвини, что на Украине зимой 2014 года произошла «фальшивая революция». Кроме того, Сальвини признал законность аннексии Крыма

«Он очень приятный человек. Я понимаю, что он не может отвечать за слова своих политиков, особенно учитывая то, что этот политик ездил в Крым и только что вернулся из Москвы , где, по имеющейся у нас информации, встречался с господином Путиным», — сказала в эфире «Пятого канала» заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль

Также она сообщила, что украинское руководство беспокоит рост популярности итальянской партии «Лига Севера» — политической силы, членом которого является Сальвини. «Это действительно напрягает. Даже больше, чем любые его заявления», — отметила она.