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МИД Украины вызвал посла Италии после заявления Сальвини
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МИД Украины вызвал посла Италии после заявления Сальвини 

News.ru 41 минуту назад
Министерство иностранных дел Украины вызовет посла Италии после заявления вице-премьера Маттео Сальвини, что на Украине зимой 2014 года произошла «фальшивая революция». Кроме того, Сальвини признал законность аннексии Крыма.
«Он очень приятный человек. Я понимаю, что он не может отвечать за слова своих политиков, особенно учитывая то, что этот политик ездил в Крым и только что вернулся из Москвы, где, по имеющейся у нас информации, встречался с господином Путиным», — сказала в эфире «Пятого канала» заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.
Также она сообщила, что украинское руководство беспокоит рост популярности итальянской партии «Лига Севера» — политической силы, членом которого является Сальвини. «Это действительно напрягает. Даже больше, чем любые его заявления», — отметила она.
Ранее в интервью Washington Post Маттео Сальвини заявил, что присоединение Крыма к России произошло на законных основаниях, а события на Украине в 2014 году были проплачены иностранными силами.
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