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Сургутские мунслужащие оказались втянуты в мошенничество
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Сургутские мунслужащие оказались втянуты в мошенничество 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации источников в думе и администрации Сургута, сразу несколько сотрудников в эти дни пишут объяснительные по поводу зарегистрированных на их имя коммерческих предприятий. При этом сами чиновники совершенно случайно узнали о том, что у них имеется какой-то бизнес.
Выяснилось это во время подачи деклараций о доходах. Когда налоговики стали проверять сведения, оказалось, что на муниципальных служащих Сургута зарегистрированы сразу по несколько бизнес-предприятий в Москве. Сами пострадавшие чиновники уверены, что их паспортные данные каким-то образом стали известны мошенникам, которые и открыли в столице подставные фирмы на имена сургутских чиновников.
По факту мошенничества пострадавшие написали заявления в полицию.
Комментарий: проверьте свою историю
В полиции никакой информации по поводу происшедшего корреспонденту «ФедералПресс» не дали, сославшись на защиту персональных данных, но на всякий случай посоветовали проверить в ФНС и свою налоговую историю: вдруг и там окажется куча столичных компаний.
Фото: fas.gov.ru
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