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Не в деньгах счастье: Рианна официально рассталась с женихом-миллиардером
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Не в деньгах счастье: Рианна официально рассталась с женихом-миллиардером 

Лиза 45 минут назад
Фото: Лиза
@badgalririНе в деньгах счастье: Рианна официально рассталась с женихом-миллиардеромСердце Рианны (30) вновь свободно. Знаменитость рассталась с восточным красавцем и наследником одной из богатейших семей Саудовской Аравии Хасаном Джамилем. До романа с Рианной завидный холостяк крутил роман с Наоми Кэмпбелл — очень скоро девушки отписались друг от друга в соцсетях и до сих пор не общаются. Но, возможно, Наоми и Рианна помирятся, ведь для обеих отношения с Джамилем остались в прошлом.
Роман американской певицы и миллиардера продлился без малого год, еще полгода до этого Хасан настойчиво ухаживал за Рианной. Впервые папарацци запечатлели их вместе в Испании, где пара провела романтические каникулы. Ссора, которая закончилась расставанием, тоже произошла на отдыхе. Ругающуюся парочку увидели на курорте в Мексике. Джамиль очень эмоционально объяснял что-то Рианне. По сообщениям инсайдеров, певица резко разорвала отношения с миллиардером из-за его ревности. В каждом мужчине, который приближался к Рианне, вспыльчивый бойфренд видел угрозу, изводя любимую подозрениями. Рианне надоело терпеть вспышки гнева бойфренда и в итоге она стала инициатором их расставания. А ведь поклонники так надеялись на свадьбу!
А тем временем фото многодетной Натальи Водяновой в бане вызвало фурор в сети.
Рианна и Хасан, @newssstar
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