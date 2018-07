Burberry сжигает вещи, Versace делает самый длинный снимок, Crocs берется за каблуки: о чем говорили в моде на этой неделе 

Рекламная кампания Versace

1. Самый длинный фотоснимок от Versace

Это все те люди, которые верят, что мода — это не просто сказать «посмотрите на меня», а заявить «посмотрите на меня: мне есть что сказать»,

2. За вами следят: итальянский дизайнер выпустил лукбук в стиле Google Street View Джио Форбис, известный тем, что создавал обувь для Fenty x Puma, выпустил в этом году коллекцию прет-а-порте со своим новым лейблом For the Memory of a Lifetime. Лукбук получился под стать названию — снимки, сделанные фотографом Джорданом Хэмингуэем в Лондоне, выглядят как случайные скриншоты с камер уличного видеонаблюдения. Модели не позируют перед объективом, а запечатлены за самыми разными занятиями: кто-то целуется в телефонной будке, кто-то печально обнимает фонарный столб, кто-то лезет в окно. В сети кампанию уже окрестили самой пугающей. Впрочем, такая стилистика подглядывания не нова. В этом году сразу два модных бренда — Balenciaga и Yeezy выпустили кампании, вдохновленные снимками папарацци.