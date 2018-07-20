Burberry сжигает вещи, Versace делает самый длинный снимок, Crocs берется за каблуки: о чем говорили в моде на этой неделе

Рекламная кампания Versace

Лето еще в разгаре, но подготовка к новому сезону идет полным ходом. Пока в Майами проходила Неделя пляжной моды, бренды один за другим выпускали новые кампании на сезон осень-зима. О самых интересных новостях — в нашем дайджесте.

1. Самый длинный фотоснимок от Versace

Кайя Гербер, Обычно для съемок идет тщательный отбор и моделям еще надо побороться за право стать лицом бренда. А итальянский модный дом решил удивить публику необычной кампанией — поучаствовать в съемках пригласили 54 модели!Расположившиеся плечом к плечу, они символизируют инклюзивность — главную ценность креативного директора модного дома Донателлы Версаче. Креативным директором рекламной кампании выступил Фердинандо Вердери, а автором снимка стал легендарный fashion-фотограф Стивен Мейзел. В кампании снялись Джиджи и Белла Хадид Виттория Черетти , Крис Грикайте, Шанель Ниасэз и другие.

Это все те люди, которые верят, что мода — это не просто сказать «посмотрите на меня», а заявить «посмотрите на меня: мне есть что сказать»,

2. За вами следят: итальянский дизайнер выпустил лукбук в стиле Google Street View Джио Форбис, известный тем, что создавал обувь для Fenty x Puma, выпустил в этом году коллекцию прет-а-порте со своим новым лейблом For the Memory of a Lifetime. Лукбук получился под стать названию — снимки, сделанные фотографом Джорданом Хэмингуэем в Лондоне, выглядят как случайные скриншоты с камер уличного видеонаблюдения. Модели не позируют перед объективом, а запечатлены за самыми разными занятиями: кто-то целуется в телефонной будке, кто-то печально обнимает фонарный столб, кто-то лезет в окно. В сети кампанию уже окрестили самой пугающей. Впрочем, такая стилистика подглядывания не нова. В этом году сразу два модных бренда — Balenciaga и Yeezy выпустили кампании, вдохновленные снимками папарацци.

3. Модный лайфхак — купальник из изоленты Проход кормящей младенца модели по подиуму вызвал неоднозначную реакцию у публики на Неделе пляжной моды в Майами. Но это был далеко не единственный сюрприз. Судя по всему, самые смелые модники смогут вскоре отправляться за обновками не в бутики, а в магазин строительных материалов. На показе Black Tape Project модели дефилировали в бикини, где лоскуты ткани заменили кусочки клейкой ленты. За провокационными образами стоит Джоэль Альварес — дизайнер специализируется на такой «мозаичной» одежде. Ранее он уже создавал купальники из тонких золотых пластин — их дизайнер также представил во время показа. Свой арт-проект художник запустил в 2018 году и довольно быстро набрал популярность — на его страницу в Instagram подписано более 270 тысяч человек.

4. Неоновые мечты, драг-квин и Сара Полусон в новом видео от Prada Модные тренды на осенне-зимний период средствами аудиовизуального искусства представил и итальянский бренд Prada. Съемки видео, автором которого выступил фотограф Вилли Вандерперре, прошли в ночном Лас-Вегасе. Четырехминутный ролик погружает зрителя в загадочную атмосферу фильмов-нуар, пока главная героиня путешествует сквозь раскрашенную неоновыми всполохами вывесок тьму. Сара Поулсон показала весь диапазон своего актерского дарования — в видео она перевоплощается сразу в нескольких персонажей, среди который официантка, сотрудница театра и даже Мэрилин Монро . В роли кинодивы и секс-символа 60-х выступила и драг-квин Вайолет Чачки. В видео также снялась модель Аманда Мерфи. Для Сары Поулсон, которая давно является поклонницей Prada, съемки стали захватывающим и увлекательным событием.

Носить одежду от Prada всегда было самым простым способом выразить себя, все грани личности. Поэтому получить приглашение поучаствовать в этом оригинальном и выразительном фильме, который позволяет взглянуть на все аспекты женственности, было действительно волнительным моментом,

— поделилась своими впечатлениями актриса.

6. После показа — сжечь! Burberry уничтожил товары на сумму 38 миллионов долларовВ СМИ появилась информация, что сумма ликвидированной за этот год нераспроданной готовой продукции уже достигла 38 миллионов долларов. Британская газета The Times подсчитала, что эта цифра эквивалентна примерно 20 тысячам легендарных тренчей. Всего за последние пять лет бренд уничтожил собственных творений на сумму свыше одного миллиарда долларов. Сам бренд объясняет это защитой интеллектуальной собственности и борьбой с нелегальными продажами — ведь нераспроданные вещи могут попадать на черный рынок по сниженным ценам.

Коллекция Burberry сезона осень/зима-2018

7. Crocs выпустил туфли на каблуках Кто хоть раз не мечтал о комфортной обуви на каблуках? Бойтесь своих желаний, ведь Crocs может их исполнить! Бренд, прославившийся резиновыми тапочками, решил расширить линейку собственной продукции. В узнаваемом грубоватом дизайне теперь можно приобрести и туфли на каблуках — босоножки Cyprus V уже доступны для заказа на amazon.com за 225 долларов. Пользователи сети остались в недоумении от новинки.

Каблуки от Crocs?! Это точно знак, что конец света близко!