«Уотфорд» подарил новую форму болельщикам, которые посетили все выездные матчи в прошлом сезоне

«Уотфорд» сделал подарок болельщикам, которые посетили все 19 выездных матчей команды в прошлом сезоне. Клуб презентовал новую форму команды.

"Прекрасный сюрприз от «Уотфорда». Новая форма и письмо благодарности за все выездные матчи пришли сегодня утром", — написала в Твиттере одна из болельщиц команды.

Lovely surprise from @WatfordFC this morning. A new away shirt and letter from Troy thanking me for going to all 19 away games last season. I feel a bit guilty about missing Chelsea at home (I know). But the train is already booked for Burnley #All19 pic.twitter.com/VOxFzMjQo5

— Frances Lynn (@franelynn) 20 июля 2018 г.