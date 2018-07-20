Закрывавшийся на время ЧМ-2018 турникетный павильон №3 на Ленинградском вокзале откроют 21 июля

Закрытый с 25 мая для усиления мер безопасности во время чемпионата мира FIFA 2018 г. в России турникетный павильон №3 на Ленинградском вокзале откроют 21 июля, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

«В субботу, 21 июля, возобновит работу турникетный павильон между платформами пригородного и дальнего сообщения на Ленинградском вокзале. Как и прежде, для прохода через турникет необходимо приложить к валидатору билет, транспортную карту или мобильный телефон, в котором хранится информация о проездном документе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что павильон был закрыт с 25 мая для усиления мер безопасности во время чемпионата мира FIFA 2018 в России. В период ограничений проход к пригородным поездам и выход в город осуществлялся по альтернативным маршрутам — через турникетные павильоны №1 и №2 (выходы к Ярославскому вокзалу и на Комсомольскую площадь).