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Закрывавшийся на время ЧМ-2018 турникетный павильон №3 на Ленинградском вокзале откроют 21 июля
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Закрывавшийся на время ЧМ-2018 турникетный павильон №3 на Ленинградском вокзале откроют 21 июля 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Закрытый с 25 мая для усиления мер безопасности во время чемпионата мира FIFA 2018 г. в России турникетный павильон №3 на Ленинградском вокзале откроют 21 июля, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
«В субботу, 21 июля, возобновит работу турникетный павильон между платформами пригородного и дальнего сообщения на Ленинградском вокзале. Как и прежде, для прохода через турникет необходимо приложить к валидатору билет, транспортную карту или мобильный телефон, в котором хранится информация о проездном документе», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что павильон был закрыт с 25 мая для усиления мер безопасности во время чемпионата мира FIFA 2018 в России. В период ограничений проход к пригородным поездам и выход в город осуществлялся по альтернативным маршрутам — через турникетные павильоны №1 и №2 (выходы к Ярославскому вокзалу и на Комсомольскую площадь).
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