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Левобережный пляж может открыться для ростовчан этим летом
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Левобережный пляж может открыться для ростовчан этим летом 

Деловое сообщество 48 минут назад
Виталий Кушнарев рассказал журналистам, что на левом берегу Дона скоро откроется новый пляж. Новый по части оборудования, и старый для всех жителей донской столицы. Часть береговой зоны у Ворошиловского моста давно уже полюбилась для купания всем ростовчанам. Но сейчас купание в этом месте запрещено.
«Парк «Левобережный» спроектирован так, что там отведено место для пляжа, — рассказал градоначальник. — Мы провели там очистительные работы, дно обследовали водолазы. Ждем заключений от всех ведомств, в том числе и от Роспотребнадзора. Если все будет хорошо, то пляж откроется уже этим летом».
Оборудованных и пригодных для купания пляжей в донской столице всего два. Это пляж на Зеленом острове и Северном водохранилище. Они оснащены спасательными и медицинскими пунктами, а также всей необходимой инфраструктурой. Остальные водоемы донской столицы для купания не подходят. По всей области открыто для отдыха 133 пляжа.
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