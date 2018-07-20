Туристы случайно пересекли украинскую границу и поплатились

Пара из Нидерландов отдыхала в польской части Прикарпатья и пересекла границу Украины , чтобы сделать фотографии. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Супруги катались на велосипедах, а затем оставили их и пошли пешком на украинскую территорию ради снимков. Сотрудники польской пограничной службы сразу обнаружили нарушение границы через систему мониторинга и отправились за путешественниками, однако им пришлось ждать еще полчаса, пока любопытные нидерландцы не вернулись из своего похода.

Позже нарушители сознались, что видели ограждения и предупредительные знаки, но, по их словам, «соблазн сфотографироваться на Украине был сильнее». За нарушение правил им пришлось заплатить штраф в размере 115 евро.