Жители Подмосковья смогут оценить работу учреждений культуры

Ведомство отмечает, что каждый желающий может поделиться мнением о работе подмосковных библиотек, театров и музеев с 20 июля по 20 сентября на специальной платформе 50.controlquality.ru.

"Критерии оценки следующие: открытость и доступность информации об учреждении культуры, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников учреждения, удовлетворенность условиями оказания услуг", — говорится в сообщении.

Министерство подчеркивает, что оценка качества — не только эффективный инструмент повышения качества услуг, но и форма диалога власти и общества.