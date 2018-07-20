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Жители Подмосковья смогут оценить работу учреждений культуры
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Жители Подмосковья смогут оценить работу учреждений культуры 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Независимая оценка качества услуг учреждений культуры стартовала в пятницу в Московской области, говорится в сообщении регионального Минкульта.
Ведомство отмечает, что каждый желающий может поделиться мнением о работе подмосковных библиотек, театров и музеев с 20 июля по 20 сентября на специальной платформе 50.controlquality.ru.
"Критерии оценки следующие: открытость и доступность информации об учреждении культуры, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников учреждения, удовлетворенность условиями оказания услуг", — говорится в сообщении.
Министерство подчеркивает, что оценка качества — не только эффективный инструмент повышения качества услуг, но и форма диалога власти и общества.
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