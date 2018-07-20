Глава «Россетей»: «МРСК Северного Кавказа» к 2023 году могут стать безубыточными 

МАХАЧКАЛА, 20 июля. /ТАСС/. "МРСК Северного Кавказа" (входит в "Россети") через 5 лет может стать безубыточной компанией за счет ремонта сетей, работы с неплательщиками и повышения тарифа. Об этом сообщил журналистам глава «Россетей» Павел Ливинский.
"Комплекс мер за 3-5 лет позволяет выйти к 2023 году на безубыточность «МРСК Северного Кавказа», — сказал он.
В качестве мер глава электросетевого холдинга отметил необходимость работы со стороны сетевой компании — это работа над уменьшением уровня потерь в электросетях, совершенствование претензионный работы для снижения дебиторской задолженности. Со стороны местных властей надо работать над индексацией тарифа на электроэнергию и вести работу по увеличению нормативов потребления.
Ливинский напомнил, что дебиторская задолженность перед «МРСК Северного Кавказа» составляет 25 млрд рублей, что составляет уровень почти годового потребления электроэнергии в регионе.
"Из них львиная часть — это Дагестан, из которых 9 млрд руб. — это задолженность населения, порядка 8 млрд руб. — это задолженность предприятий ЖКХ. Это как раз две группы, с которыми требуется работа. Для населения это в первую очередь работа, связанная с увеличением нормативов, чтобы был стимулирующий уровень, чтобы людям было выгодно платил по показаниям приборов учета, а не по нормативам. А второе — это претензионно-исковая работа и ее совершенствование", — добавил Ливинский.