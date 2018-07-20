Ещё
Глава «Россетей»: «МРСК Северного Кавказа» к 2023 году могут стать безубыточными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава «Россетей»: «МРСК Северного Кавказа» к 2023 году могут стать безубыточными 

ТАСС 49 минут назад
МАХАЧКАЛА, 20 июля. /ТАСС/. "МРСК Северного Кавказа" (входит в "Россети") через 5 лет может стать безубыточной компанией за счет ремонта сетей, работы с неплательщиками и повышения тарифа. Об этом сообщил журналистам глава «Россетей» Павел Ливинский.
"Комплекс мер за 3-5 лет позволяет выйти к 2023 году на безубыточность «МРСК Северного Кавказа», — сказал он.
В качестве мер глава электросетевого холдинга отметил необходимость работы со стороны сетевой компании — это работа над уменьшением уровня потерь в электросетях, совершенствование претензионный работы для снижения дебиторской задолженности. Со стороны местных властей надо работать над индексацией тарифа на электроэнергию и вести работу по увеличению нормативов потребления.
Ливинский напомнил, что дебиторская задолженность перед «МРСК Северного Кавказа» составляет 25 млрд рублей, что составляет уровень почти годового потребления электроэнергии в регионе.
"Из них львиная часть — это Дагестан, из которых 9 млрд руб. — это задолженность населения, порядка 8 млрд руб. — это задолженность предприятий ЖКХ. Это как раз две группы, с которыми требуется работа. Для населения это в первую очередь работа, связанная с увеличением нормативов, чтобы был стимулирующий уровень, чтобы людям было выгодно платил по показаниям приборов учета, а не по нормативам. А второе — это претензионно-исковая работа и ее совершенствование", — добавил Ливинский.
ТАСС: последние новости
Эксперты: пенсионная реформа "омолодит" пенсионеров Поволжья и увеличит их доходы Вице-премьер КЧР Энвер Арпатлы ушел в отставку Синдзо Абэ извинился перед японским народом за подорванное доверие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста830
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры103
Умерла Мария Спивак8
Фото кабинета Медведева удивило россиян108
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных13
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение