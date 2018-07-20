Глава «Россетей»: «МРСК Северного Кавказа» к 2023 году могут стать безубыточными

"Комплекс мер за 3-5 лет позволяет выйти к 2023 году на безубыточность «МРСК Северного Кавказа», — сказал он.

В качестве мер глава электросетевого холдинга отметил необходимость работы со стороны сетевой компании — это работа над уменьшением уровня потерь в электросетях, совершенствование претензионный работы для снижения дебиторской задолженности. Со стороны местных властей надо работать над индексацией тарифа на электроэнергию и вести работу по увеличению нормативов потребления.

Ливинский напомнил, что дебиторская задолженность перед «МРСК Северного Кавказа» составляет 25 млрд рублей, что составляет уровень почти годового потребления электроэнергии в регионе.